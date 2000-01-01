Курочкина (Корчемкина) София Феоктистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина (Корчемкина) София Феоктистовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

1802

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1773

Сын: Завойский Николай Захарович

Отец ребёнка: Курочкин Захарий Стефанович

Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Летушевич Мария Захаровна

Отец ребёнка: Курочкин Захарий Стефанович

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Курочкин Иван Захарович

Отец ребёнка: Курочкин Захарий Стефанович

Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Курочкин Илья Захарович

Отец ребёнка: Курочкин Захарий Стефанович

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Ирина Захаровна

Отец ребёнка: Курочкин Захарий Стефанович

Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Курочкин Павел Захарович

Отец ребёнка: Курочкин Захарий Стефанович

Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Курочкин Семён Захарович

Отец ребёнка: Курочкин Захарий Стефанович

Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Трапицына Анна Захаровна

Отец ребёнка: Курочкин Захарий Стефанович

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Курочкин Николай Захарович

Отец ребёнка: Курочкин Захарий Стефанович

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Курочкин Николай Захарович

Отец ребёнка: Курочкин Захарий Стефанович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1802
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