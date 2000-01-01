Курочкина (Корчемкина) София Феоктистовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1752
Дата смерти1802
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
Около 1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1773
Сын: Завойский Николай Захарович
Отец ребёнка: Курочкин Захарий Стефанович
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Летушевич Мария Захаровна
Отец ребёнка: Курочкин Захарий Стефанович
Рождение ребёнка
Около 1776
Отец ребёнка: Курочкин Захарий Стефанович
Рождение ребёнка
Около 1780
Отец ребёнка: Курочкин Захарий Стефанович
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Ирина Захаровна
Отец ребёнка: Курочкин Захарий Стефанович
Рождение ребёнка
Около 1781
Отец ребёнка: Курочкин Захарий Стефанович
Рождение ребёнка
Около 1784
Отец ребёнка: Курочкин Захарий Стефанович
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Трапицына Анна Захаровна
Отец ребёнка: Курочкин Захарий Стефанович
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Курочкин Николай Захарович
Отец ребёнка: Курочкин Захарий Стефанович
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Курочкин Николай Захарович
Отец ребёнка: Курочкин Захарий Стефанович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1802