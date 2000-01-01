Курочкин Николай Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смерти1862
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Курочкин Захар Николаевич
Мать ребёнка: Курочкина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Разсветов Гаврил Николаевич
Мать ребёнка: Курочкина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Курочкин Павел Николаевич
Мать ребёнка: Курочкина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Курочкин Николай Николаевич
Мать ребёнка: Курочкина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Курочкина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Макарова Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Курочкина Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Курочкина Наталья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
священник Ути 1825, Мазунино 1842, священник с. Ути Глазовск. уезд (1836 г.)
Смерть
1862