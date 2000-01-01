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Курочкин Николай Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

1862

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Курочкин Захарий Стефанович

Мать: Курочкина София Феоктистовна

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Курочкин Захар Николаевич

Мать ребёнка: Курочкина Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Разсветов Гаврил Николаевич

Мать ребёнка: Курочкина Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Курочкин Павел Николаевич

Мать ребёнка: Курочкина Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Курочкин Николай Николаевич

Мать ребёнка: Курочкина Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Курочкин Илья Николаевич

Мать ребёнка: Курочкина Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Макарова Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Курочкина Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Курочкина Наталья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
священник Ути 1825, Мазунино 1842, священник с. Ути Глазовск. уезд (1836 г.)
Смерть
1862
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