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Разсветов Гаврил Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

1887

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Курочкин Николай Захарович

Мать: Курочкина Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Разсветов Иван Гавриилович

Мать ребёнка: Разсветова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Екатерина Гаврииловна

Мать ребёнка: Разсветова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Разсветов Михаил Гавриилович

Мать ребёнка: Разсветова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Ольга Гаврииловна

Мать ребёнка: Разсветова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Александра Гаврииловна

Мать ребёнка: Разсветова Мария Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
дьякон
Смерть
1887
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