Разсветов Гаврил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
Дата смерти1887
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Разсветов Иван Гавриилович
Мать ребёнка: Разсветова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Екатерина Гаврииловна
Мать ребёнка: Разсветова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Разсветов Михаил Гавриилович
Мать ребёнка: Разсветова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Ольга Гаврииловна
Мать ребёнка: Разсветова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Александра Гаврииловна
Мать ребёнка: Разсветова Мария Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
дьякон
Смерть
1887