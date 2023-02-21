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Разсветов Михаил Гавриилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1851

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Разсветов Гаврил Николаевич

Мать: Разсветова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Мальгинова Юлия Михайловна

Мать ребёнка: Разсветова Людмила Ипполитовна

Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Разсветова Людмила Ипполитовна

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Разсветов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Разсветова Людмила Ипполитовна

Работа или профессия
Неизвестно
священник, Уржум 1884-1903
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