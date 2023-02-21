Разсветов Михаил Гавриилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1851
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Мальгинова Юлия Михайловна
Мать ребёнка: Разсветова Людмила Ипполитовна
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Разсветова Людмила Ипполитовна
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Разсветов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Разсветова Людмила Ипполитовна
Работа или профессия
Неизвестно
священник, Уржум 1884-1903