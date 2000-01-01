Разсветова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смерти1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Разсветов Иван Гавриилович
Отец ребёнка: Разсветов Гаврил Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Екатерина Гаврииловна
Отец ребёнка: Разсветов Гаврил Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Разсветов Михаил Гавриилович
Отец ребёнка: Разсветов Гаврил Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Ольга Гаврииловна
Отец ребёнка: Разсветов Гаврил Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Александра Гаврииловна
Отец ребёнка: Разсветов Гаврил Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1906