Разсветова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Разсветова Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

1906

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Разсветов Иван Гавриилович

Отец ребёнка: Разсветов Гаврил Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Екатерина Гаврииловна

Отец ребёнка: Разсветов Гаврил Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Разсветов Михаил Гавриилович

Отец ребёнка: Разсветов Гаврил Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Ольга Гаврииловна

Отец ребёнка: Разсветов Гаврил Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Александра Гаврииловна

Отец ребёнка: Разсветов Гаврил Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1906
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