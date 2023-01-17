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Завойский Николай Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

1833

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Курочкин Захарий Стефанович

Мать: Курочкина София Феоктистовна

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Порфирьева Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Завойская Ирина Ивановна

Отары, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Головина Анна Николаевна

Мать ребёнка: Завойская Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Завойский Иван Николаевич

Мать ребёнка: Завойская Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Завойский Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Завойская Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Завойский Александр Николаевич

Мать ребёнка: Завойская Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Завойская Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Завойский Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Завойская Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Завойский Иван Николаевич

Мать ребёнка: Завойская Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Шерстенникова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Завойская Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Завойский Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Завойская Ирина Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
священник в Лапугино (1812-1830), священник
Смерть
1833
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