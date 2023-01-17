Завойский Николай Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773
Дата смерти1833
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Порфирьева Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Завойская Ирина Ивановна
Отары, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Головина Анна Николаевна
Мать ребёнка: Завойская Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Завойский Иван Николаевич
Мать ребёнка: Завойская Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1803
Сын: Завойский Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Завойская Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Завойский Александр Николаевич
Мать ребёнка: Завойская Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Завойская Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Завойский Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Завойская Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Завойский Иван Николаевич
Мать ребёнка: Завойская Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Шерстенникова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Завойская Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Завойский Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Завойская Ирина Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
священник в Лапугино (1812-1830), священник
Смерть
1833