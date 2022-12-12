Завойская (Снигирева) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗавойская (Снигирева) Ирина Ивановна

Завойская (Снигирева) Ирина Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Порфирьева Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Завойский Николай Захарович

Отары, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Головина Анна Николаевна

Отец ребёнка: Завойский Николай Захарович

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Завойский Иван Николаевич

Отец ребёнка: Завойский Николай Захарович

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Завойский Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Завойский Николай Захарович

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Завойский Александр Николаевич

Отец ребёнка: Завойский Николай Захарович

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Завойский Николай Захарович

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Завойский Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Завойский Николай Захарович

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Завойский Иван Николаевич

Отец ребёнка: Завойский Николай Захарович

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Шерстенникова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Завойский Николай Захарович

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Завойский Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Завойский Николай Захарович

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close