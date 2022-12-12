Завойская (Снигирева) Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Порфирьева Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Завойский Николай Захарович
Дочь: Головина Анна Николаевна
Отец ребёнка: Завойский Николай Захарович
Сын: Завойский Иван Николаевич
Отец ребёнка: Завойский Николай Захарович
Сын: Завойский Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Завойский Николай Захарович
Сын: Завойский Александр Николаевич
Отец ребёнка: Завойский Николай Захарович
Дочь: Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Завойский Николай Захарович
Сын: Завойский Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Завойский Николай Захарович
Сын: Завойский Иван Николаевич
Отец ребёнка: Завойский Николай Захарович
Дочь: Шерстенникова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Завойский Николай Захарович
Сын: Завойский Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Завойский Николай Захарович