Порфирьева (Курочкина) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порфирьева (Курочкина) Екатерина Николаевна

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Место рождения

Отары, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1793

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Завойский Николай Захарович

Мать: Завойская Ирина Ивановна

Отары, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.09.1823

Сын: Порфирьев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Порфирьев Яков Максимович

Отары, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.12.1824

Сын: Порфирьев Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Порфирьев Яков Максимович

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Порфирьев Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Порфирьев Яков Максимович

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Порфирьева Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Порфирьев Яков Максимович

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Порфирьев Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Порфирьев Яков Максимович

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Ергина Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Порфирьев Яков Максимович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Порфирьев Гавриил Яковлевич

Отец ребёнка: Порфирьев Яков Максимович

Рождение ребёнка
1837

Сын: Порфирьев Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Порфирьев Яков Максимович

Работа или профессия
Неизвестно
жена священника
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