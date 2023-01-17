Порфирьева (Курочкина) Екатерина Николаевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1793
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Рождение ребёнка
23.09.1823
Отец ребёнка: Порфирьев Яков Максимович
Рождение ребёнка
14.12.1824
Отец ребёнка: Порфирьев Яков Максимович
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Порфирьев Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Порфирьев Яков Максимович
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Порфирьева Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Порфирьев Яков Максимович
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Порфирьев Павел Яковлевич
Отец ребёнка: Порфирьев Яков Максимович
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Ергина Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Порфирьев Яков Максимович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Порфирьев Гавриил Яковлевич
Отец ребёнка: Порфирьев Яков Максимович
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Порфирьев Яков Максимович
Работа или профессия
Неизвестно
жена священника