Порфирьев Петр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1824
Дата смерти26.11.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1824
Рождение ребёнка
28.10.1855
Сын: Порфирьев Николай Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1872
Дочь: Порфирьева Вера Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1874
Сын: Порфирьев Николай Петрович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель Вятской Мариинской женской гимназии; протоиерей Донской ц.
Смерть
26.11.1908