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Порфирьев Петр Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1824

Дата смерти

26.11.1908

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1824

Отец: Порфирьев Яков Максимович

Мать: Порфирьева Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
28.10.1855

Сын: Порфирьев Николай Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1872

Дочь: Порфирьева Вера Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1874

Сын: Порфирьев Николай Петрович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель Вятской Мариинской женской гимназии; протоиерей Донской ц.
Смерть
26.11.1908
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