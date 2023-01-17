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Порфирьев Яков Максимович

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Место рождения

Отары, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

До 1798

Дата смерти

Около 1871

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Отары, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.09.1823

Сын: Порфирьев Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Порфирьева Екатерина Николаевна

Отары, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.12.1824

Сын: Порфирьев Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Порфирьева Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Порфирьев Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Порфирьева Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Порфирьева Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: Порфирьева Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Порфирьев Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Порфирьева Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Ергина Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Порфирьева Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Порфирьев Гавриил Яковлевич

Мать ребёнка: Порфирьева Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Порфирьев Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Порфирьева Екатерина Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
священник с. Атары
Смерть
Около 1871
Белая, Фаленский муниципальный район, Кировская область
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