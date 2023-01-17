Порфирьев Яков Максимович
Место рождения
Дата рожденияДо 1798
Дата смертиОколо 1871
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1823
Мать ребёнка: Порфирьева Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
14.12.1824
Мать ребёнка: Порфирьева Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Порфирьев Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Порфирьева Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Порфирьева Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: Порфирьева Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Порфирьев Павел Яковлевич
Мать ребёнка: Порфирьева Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Ергина Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Порфирьева Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Порфирьев Гавриил Яковлевич
Мать ребёнка: Порфирьева Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Порфирьева Екатерина Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
священник с. Атары
Смерть
Около 1871
Белая, Фаленский муниципальный район, Кировская область