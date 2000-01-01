Ергина (Порфирьева) Татьяна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ергина (Порфирьева) Татьяна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Порфирьев Яков Максимович

Мать: Порфирьева Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Ергин Александр Павлович

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Ергин Николай Александрович

Отец ребёнка: Ергин Александр Павлович

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Раиса Александровна

Отец ребёнка: Ергин Александр Павлович

Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Лесникова Клавдия Александровна

Отец ребёнка: Ергин Александр Павлович

Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Ергин Александр Александрович

Отец ребёнка: Ергин Александр Павлович

Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Ергин Александр Павлович

Работа или профессия
Неизвестно
дочь священника
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