Ергина (Порфирьева) Татьяна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Ергин Александр Павлович
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Ергин Николай Александрович
Отец ребёнка: Ергин Александр Павлович
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Раиса Александровна
Отец ребёнка: Ергин Александр Павлович
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Лесникова Клавдия Александровна
Отец ребёнка: Ергин Александр Павлович
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Ергин Александр Александрович
Отец ребёнка: Ергин Александр Павлович
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Ергин Александр Павлович
Работа или профессия
Неизвестно
дочь священника