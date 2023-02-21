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Ергин Александр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1831

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Ергина Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Ергин Николай Александрович

Мать ребёнка: Ергина Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Раиса Александровна

Мать ребёнка: Ергина Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Лесникова Клавдия Александровна

Мать ребёнка: Ергина Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Ергин Александр Александрович

Мать ребёнка: Ергина Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Ергина Татьяна Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
сын дьячка, настоятель-священник, священник Богородицкой ц. с. Бельское (1860 г.)
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