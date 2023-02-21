Ергин Александр Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1831
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Ергина Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Ергин Николай Александрович
Мать ребёнка: Ергина Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Раиса Александровна
Мать ребёнка: Ергина Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Лесникова Клавдия Александровна
Мать ребёнка: Ергина Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1866
Сын: Ергин Александр Александрович
Мать ребёнка: Ергина Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Ергина Татьяна Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
сын дьячка, настоятель-священник, священник Богородицкой ц. с. Бельское (1860 г.)