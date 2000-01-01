Лесникова (Ергина) Клавдия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: Ергин Александр Павлович
Мать: Ергина Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Лесников Александр Прокопьевич
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Ольга Александровна
Отец ребёнка: Лесников Александр Прокопьевич
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Александра Александровна
Отец ребёнка: Лесников Александр Прокопьевич
Работа или профессия
Неизвестно
дочь священника