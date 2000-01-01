Лесникова (Ергина) Клавдия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лесникова (Ергина) Клавдия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Ергин Александр Павлович

Мать: Ергина Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Лесников Александр Прокопьевич

Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Ольга Александровна

Отец ребёнка: Лесников Александр Прокопьевич

Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Александра Александровна

Отец ребёнка: Лесников Александр Прокопьевич

Работа или профессия
Неизвестно
дочь священника
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