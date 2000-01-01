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Ергин Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1866

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Ергин Александр Павлович

Мать: Ергина Татьяна Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1890

Дочь: Людмила Александровна

Мать ребёнка: Ергина Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Ергин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Ергина Мария Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
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