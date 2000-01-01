Ергин Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1866
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: Ергин Александр Павлович
Мать: Ергина Татьяна Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1890
Дочь: Людмила Александровна
Мать ребёнка: Ергина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Ергин Сергей Александрович
Мать ребёнка: Ергина Мария Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
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