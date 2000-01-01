Порфирьев Алексей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Порфирьев Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Порфирьева Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Порфирьев Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Порфирьева Екатерина Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
дьякон с. Великорецкого