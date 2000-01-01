Порфирьев Алексей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порфирьев Алексей Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Порфирьев Яков Максимович

Мать: Порфирьева Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Порфирьев Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Порфирьева Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Порфирьев Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Порфирьева Екатерина Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
дьякон с. Великорецкого
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