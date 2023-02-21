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Порфирьев Владимир Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Порфирьев Алексей Яковлевич

Мать: Порфирьева Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
16.03.1886

Сын: Порфирьев Борис Владимирович

Мать ребёнка: Порфирьева Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
13.03.1891

Сын: Порфирьев Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Порфирьева Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Порфирьев Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Порфирьева Ольга Васильевна

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
Неизвестно
священник приходской ц. города Елабуги (1882)
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