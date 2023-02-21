Порфирьев Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Рождение ребёнка
16.03.1886
Сын: Порфирьев Борис Владимирович
Мать ребёнка: Порфирьева Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
13.03.1891
Сын: Порфирьев Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Порфирьева Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Порфирьев Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Порфирьева Ольга Васильевна
Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
Неизвестно
священник приходской ц. города Елабуги (1882)