Порфирьева Ольга Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1886
Сын: Порфирьев Борис Владимирович
Отец ребёнка: Порфирьев Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
13.03.1891
Сын: Порфирьев Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Порфирьев Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
1893
Сын: Порфирьев Анатолий Владимирович
Отец ребёнка: Порфирьев Владимир Алексеевич
Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
Неизвестно