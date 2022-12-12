Порфирьева Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порфирьева Ольга Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1886

Сын: Порфирьев Борис Владимирович

Отец ребёнка: Порфирьев Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
13.03.1891

Сын: Порфирьев Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Порфирьев Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
1893

Сын: Порфирьев Анатолий Владимирович

Отец ребёнка: Порфирьев Владимир Алексеевич

Елабуга, Елабужский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
Неизвестно
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