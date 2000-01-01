Порфирьева Екатерина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порфирьева Екатерина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Порфирьев Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Порфирьев Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Порфирьев Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Порфирьев Алексей Яковлевич

Работа или профессия
Неизвестно
дочь дьякона
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