Порфирьев Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения23.09.1823
Дата смерти26.10.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1823
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Милославская Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Порфирьева Августа Гордеевна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Попова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Порфирьева Августа Гордеевна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Порфирьев Николай Иванович
Мать ребёнка: Порфирьева Августа Гордеевна
Рождение ребёнка
1869
Сын: Порфирьев Сергей Иванович
Мать ребёнка: Порфирьева Августа Гордеевна
Смерть
26.10.1890