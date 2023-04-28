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Порфирьев Иван Яковлевич

Место рождения

Отары, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

23.09.1823

Дата смерти

26.10.1890

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1823

Отец: Порфирьев Яков Максимович

Мать: Порфирьева Екатерина Николаевна

Отары, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Милославская Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Порфирьева Августа Гордеевна

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Попова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Порфирьева Августа Гордеевна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Порфирьев Николай Иванович

Мать ребёнка: Порфирьева Августа Гордеевна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Порфирьев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Порфирьева Августа Гордеевна

Смерть
26.10.1890
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