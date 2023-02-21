Попова (Порфирьева) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Порфирьева) Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

1930

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Порфирьев Иван Яковлевич

Мать: Порфирьева Августа Гордеевна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Песчанская Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Попов Алексей Васильевич

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1887

Сын: Попов Кирилл Алексеевич

Отец ребёнка: Попов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Попова Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Попов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
До 1910

Сын: Попов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Попов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Попов Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Попов Алексей Васильевич

Смерть
1930
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