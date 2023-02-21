Попова (Порфирьева) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смерти1930
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Песчанская Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Попов Алексей Васильевич
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Попов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Попова Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Попов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
До 1910
Отец ребёнка: Попов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Попов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Попов Алексей Васильевич
Смерть
1930