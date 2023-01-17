Песчанская (Попова) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Песчанская (Попова) Александра Алексеевна

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1885

Дата смерти

?.06.1944

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Попов Алексей Васильевич

Мать: Попова Ольга Ивановна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.06.1911

Сын: Песчанский Иван Степанович

Отец ребёнка: Песчанский Степан Васильевич

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.03.1914

Сын: Песчанский Алексей Степанович

Отец ребёнка: Песчанский Степан Васильевич

Рождение ребёнка
15.03.1915

Сын: Песчанский Павел Степанович

Отец ребёнка: Песчанский Степан Васильевич

Рождение ребёнка
20.09.1916

Дочь: Песчанская Ирина Степановна

Отец ребёнка: Песчанский Степан Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель языка
Смерть
?.06.1944
Похороны
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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