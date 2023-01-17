Песчанская (Попова) Александра Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти?.06.1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Попов Алексей Васильевич
Мать: Попова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
16.06.1911
Сын: Песчанский Иван Степанович
Отец ребёнка: Песчанский Степан Васильевич
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.03.1914
Сын: Песчанский Алексей Степанович
Отец ребёнка: Песчанский Степан Васильевич
Рождение ребёнка
15.03.1915
Сын: Песчанский Павел Степанович
Отец ребёнка: Песчанский Степан Васильевич
Рождение ребёнка
20.09.1916
Дочь: Песчанская Ирина Степановна
Отец ребёнка: Песчанский Степан Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель языка
Смерть
?.06.1944
Похороны
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край