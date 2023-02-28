Песчанский Степан Васильевич
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смерти17.07.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1911
Сын: Песчанский Иван Степанович
Мать ребёнка: Песчанская Александра Алексеевна
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.03.1914
Сын: Песчанский Алексей Степанович
Мать ребёнка: Песчанская Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
15.03.1915
Сын: Песчанский Павел Степанович
Мать ребёнка: Песчанская Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
20.09.1916
Дочь: Песчанская Ирина Степановна
Мать ребёнка: Песчанская Александра Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Преподаватель русского языка и литературы
Смерть
17.07.1962
Похороны
Неизвестно
Богословское кладбище