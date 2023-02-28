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Песчанский Степан Васильевич

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Место рождения

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1884

Дата смерти

17.07.1962

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Талицкий Чамлык, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.06.1911

Сын: Песчанский Иван Степанович

Мать ребёнка: Песчанская Александра Алексеевна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.03.1914

Сын: Песчанский Алексей Степанович

Мать ребёнка: Песчанская Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
15.03.1915

Сын: Песчанский Павел Степанович

Мать ребёнка: Песчанская Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
20.09.1916

Дочь: Песчанская Ирина Степановна

Мать ребёнка: Песчанская Александра Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Преподаватель русского языка и литературы
Смерть
17.07.1962
Похороны
Неизвестно
Богословское кладбище
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