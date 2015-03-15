Песчанский Алексей Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Песчанский Алексей Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1914

Дата смерти

17.08.1983

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1914

Отец: Песчанский Степан Васильевич

Мать: Песчанская Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
?.09.1949

Сын: Песчанский Игорь Алексеевич

Мать ребёнка: Песчанская Ольга Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Песчанская Ольга Викторовна

Работа или профессия
Неизвестно
инженер-кораблестроитель
Смерть
17.08.1983
Похороны
?.08.1983
участок 67
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