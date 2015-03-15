Песчанский Алексей Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1914
Дата смерти17.08.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1914
Рождение ребёнка
?.09.1949
Сын: Песчанский Игорь Алексеевич
Мать ребёнка: Песчанская Ольга Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Песчанская Ольга Викторовна
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-кораблестроитель
Смерть
17.08.1983
Похороны
?.08.1983
участок 67