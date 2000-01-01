Порфирьева (Саблукова) Августа Гордеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1838
Дата смерти1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Милославская Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Порфирьев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Попова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Порфирьев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1863
Сын: Порфирьев Николай Иванович
Отец ребёнка: Порфирьев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1869
Сын: Порфирьев Сергей Иванович
Отец ребёнка: Порфирьев Иван Яковлевич
Смерть
1895