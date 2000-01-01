Порфирьева (Саблукова) Августа Гордеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Порфирьева (Саблукова) Августа Гордеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1838

Дата смерти

1895

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Милославская Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Порфирьев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Попова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Порфирьев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1863

Сын: Порфирьев Николай Иванович

Отец ребёнка: Порфирьев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1869

Сын: Порфирьев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Порфирьев Иван Яковлевич

Смерть
1895
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