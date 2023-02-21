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Завойский Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

1877

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Завойский Николай Захарович

Мать: Завойская Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Завойский Николай Александр

Мать ребёнка: Завойская Мария Козьмина

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Завойский Павел Александрович

Мать ребёнка: Завойская Мария Козьмина

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Редникова Анна Александровна

Мать ребёнка: Завойская Мария Козьмина

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Завойский Иван Александрович

Мать ребёнка: Завойская Мария Козьмина

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Завойский Михаил Александрович

Мать ребёнка: Завойская Мария Козьмина

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Завойская Мария Козьмина

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Завойский Константин Александрович

Мать ребёнка: Завойская Мария Козьмина

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Завойский Александр Александрович

Мать ребёнка: Завойская Мария Козьмина

Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
1877
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