Завойский Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смерти1877
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Завойский Николай Александр
Мать ребёнка: Завойская Мария Козьмина
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Завойский Павел Александрович
Мать ребёнка: Завойская Мария Козьмина
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Редникова Анна Александровна
Мать ребёнка: Завойская Мария Козьмина
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Завойский Иван Александрович
Мать ребёнка: Завойская Мария Козьмина
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Завойский Михаил Александрович
Мать ребёнка: Завойская Мария Козьмина
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Завойская Мария Козьмина
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Завойский Константин Александрович
Мать ребёнка: Завойская Мария Козьмина
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Завойский Александр Александрович
Мать ребёнка: Завойская Мария Козьмина
Работа или профессия
Неизвестно
священник
Смерть
1877