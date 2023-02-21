Завойский Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Завойский Александр Михайлович
Мать ребёнка: Завойская Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Завойский Павел Михайлович
Мать ребёнка: Завойская Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Завойский Георгий Михайлович
Мать ребёнка: Завойская Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Завойский Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Завойская Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Завойский Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Завойская Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Завойский Гавриил Михайлович
Мать ребёнка: Завойская Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1896
Сын: Завойский Василий Михайлович
Мать ребёнка: Завойская Александра Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Завойская Александра Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
псаломщик
Смерть
1918