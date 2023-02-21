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Завойский Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Завойский Александр Николаевич

Мать: Завойская Мария Козьмина

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Завойский Александр Михайлович

Мать ребёнка: Завойская Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Завойский Павел Михайлович

Мать ребёнка: Завойская Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Завойский Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Завойская Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Завойский Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Завойская Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Завойский Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Завойская Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Завойский Гавриил Михайлович

Мать ребёнка: Завойская Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Завойский Василий Михайлович

Мать ребёнка: Завойская Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Завойская Александра Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
псаломщик
Смерть
1918
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