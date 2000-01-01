Завойская Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завойская Александра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Завойский Александр Михайлович

Отец ребёнка: Завойский Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Завойский Павел Михайлович

Отец ребёнка: Завойский Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Завойский Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Завойский Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Завойский Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Завойский Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Около 1886

Сын: Завойский Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Завойский Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Завойский Гавриил Михайлович

Отец ребёнка: Завойский Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Завойский Василий Михайлович

Отец ребёнка: Завойский Михаил Александрович

Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Завойский Михаил Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
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