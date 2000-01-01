Завойская Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1855
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Завойский Александр Михайлович
Отец ребёнка: Завойский Михаил Александрович
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Завойский Павел Михайлович
Отец ребёнка: Завойский Михаил Александрович
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Завойский Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Завойский Михаил Александрович
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Завойский Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Завойский Михаил Александрович
Рождение ребёнка
Около 1886
Сын: Завойский Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Завойский Михаил Александрович
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Завойский Гавриил Михайлович
Отец ребёнка: Завойский Михаил Александрович
Рождение ребёнка
Около 1896
Сын: Завойский Василий Михайлович
Отец ребёнка: Завойский Михаил Александрович
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Завойский Михаил Александрович
Работа или профессия
Неизвестно