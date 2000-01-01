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Завойская Мария Козьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Завойский Николай Александр

Отец ребёнка: Завойский Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Завойский Павел Александрович

Отец ребёнка: Завойский Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Редникова Анна Александровна

Отец ребёнка: Завойский Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Завойский Иван Александрович

Отец ребёнка: Завойский Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Завойский Михаил Александрович

Отец ребёнка: Завойский Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Завойский Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Завойский Константин Александрович

Отец ребёнка: Завойский Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Завойский Александр Александрович

Отец ребёнка: Завойский Александр Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
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