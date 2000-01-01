Завойская Мария Козьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Завойский Николай Александр
Отец ребёнка: Завойский Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Завойский Павел Александрович
Отец ребёнка: Завойский Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Редникова Анна Александровна
Отец ребёнка: Завойский Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Завойский Иван Александрович
Отец ребёнка: Завойский Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Завойский Михаил Александрович
Отец ребёнка: Завойский Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Завойский Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Завойский Константин Александрович
Отец ребёнка: Завойский Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Завойский Александр Александрович
Отец ребёнка: Завойский Александр Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно