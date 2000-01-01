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Завойский Алексей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: Завойский Николай Захарович

Мать: Завойская Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Бердникова Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Завойская Анна Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Завойская Анна Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Завойская Анна Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Завойский Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Завойская Анна Антоновна

Работа или профессия
Неизвестно
священник в с. Верхосунье в 1838 г.
Смерть
1850
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