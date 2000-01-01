Завойский Алексей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1803
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Бердникова Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Завойская Анна Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Завойская Анна Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Завойская Анна Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Завойский Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Завойская Анна Антоновна
Работа или профессия
Неизвестно
священник в с. Верхосунье в 1838 г.
Смерть
1850