Завойская Анна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завойская Анна Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

1834

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Бердникова Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Завойский Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Завойский Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Завойский Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Завойский Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Завойский Алексей Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1834
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