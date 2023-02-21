Завойская Анна Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смерти1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Бердникова Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Завойский Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Завойский Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Завойский Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Завойский Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Завойский Алексей Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1834