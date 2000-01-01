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Завойский Михаил Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1821

Дата смерти

1891

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821

Отец: Завойский Николай Захарович

Мать: Завойская Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Завойский Василий Михайлович

Мать ребёнка: Завойская Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Наумова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Завойская Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Кувшинская Юлия Михайловна

Мать ребёнка: Завойская Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Левашева Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Завойская Екатерина Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
протоиерей, с. Салабеляк 1844-1890
Смерть
1891
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