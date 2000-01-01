Завойский Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1821
Дата смерти1891
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1821
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Завойский Василий Михайлович
Мать ребёнка: Завойская Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Наумова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Завойская Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Кувшинская Юлия Михайловна
Мать ребёнка: Завойская Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Левашева Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Завойская Екатерина Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
протоиерей, с. Салабеляк 1844-1890
Смерть
1891