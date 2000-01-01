Завойская Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗавойская Екатерина Александровна

Завойская Екатерина Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

1870

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Завойский Василий Михайлович

Отец ребёнка: Завойский Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Наумова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Завойский Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Кувшинская Юлия Михайловна

Отец ребёнка: Завойский Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1861

Дочь: Левашева Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Завойский Михаил Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1870
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close