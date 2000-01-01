Завойская Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смерти1870
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Завойский Василий Михайлович
Отец ребёнка: Завойский Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Наумова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Завойский Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Кувшинская Юлия Михайловна
Отец ребёнка: Завойский Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1861
Дочь: Левашева Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Завойский Михаил Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1870