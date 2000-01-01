Александрийский Михаил Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиОколо 1863
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Александрийский Евгений Михайлович
Мать ребёнка: Александрийская Лариса Дмитриевна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Энвальд Анна Михайловна
Мать ребёнка: Александрийская Лариса Дмитриевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Александрийская Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Александрийская Лариса Дмитриевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Александрийская Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Александрийская Лариса Дмитриевна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Александрийский Платон Михайлович
Мать ребёнка: Александрийская Лариса Дмитриевна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Александрийский Леонид Михайлович
Мать ребёнка: Александрийская Лариса Дмитриевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1863