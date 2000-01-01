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Александрийский Михаил Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Около 1863

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Курочкин Семён Захарович

Мать: Курочкина Александра Никифоровна

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Александрийский Евгений Михайлович

Мать ребёнка: Александрийская Лариса Дмитриевна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Энвальд Анна Михайловна

Мать ребёнка: Александрийская Лариса Дмитриевна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Александрийская Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Александрийская Лариса Дмитриевна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Александрийская Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Александрийская Лариса Дмитриевна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Александрийский Платон Михайлович

Мать ребёнка: Александрийская Лариса Дмитриевна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Александрийский Леонид Михайлович

Мать ребёнка: Александрийская Лариса Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1863
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