Александрийский Платон Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смерти22.11.1906
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Рождение ребёнка
19.04.1872
Дочь: Бородич Лариса Платоновна
Мать ребёнка: Александрийская Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Александрийская Анна Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Судебный следователь
Смерть
22.11.1906