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Александрийский Платон Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

22.11.1906

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Александрийский Михаил Семенович

Мать: Александрийская Лариса Дмитриевна

Рождение ребёнка
19.04.1872

Дочь: Бородич Лариса Платоновна

Мать ребёнка: Александрийская Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Александрийская Анна Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Судебный следователь
Смерть
22.11.1906
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