Александрийская Лариса Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрийская Лариса Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Александрийский Евгений Михайлович

Отец ребёнка: Александрийский Михаил Семенович

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Энвальд Анна Михайловна

Отец ребёнка: Александрийский Михаил Семенович

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Александрийская Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Александрийский Михаил Семенович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Александрийская Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Александрийский Михаил Семенович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Александрийский Платон Михайлович

Отец ребёнка: Александрийский Михаил Семенович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Александрийский Леонид Михайлович

Отец ребёнка: Александрийский Михаил Семенович

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