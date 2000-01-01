Александрийская Лариса Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Александрийский Евгений Михайлович
Отец ребёнка: Александрийский Михаил Семенович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Энвальд Анна Михайловна
Отец ребёнка: Александрийский Михаил Семенович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Александрийская Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Александрийский Михаил Семенович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Александрийская Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Александрийский Михаил Семенович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Александрийский Платон Михайлович
Отец ребёнка: Александрийский Михаил Семенович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Александрийский Леонид Михайлович
Отец ребёнка: Александрийский Михаил Семенович