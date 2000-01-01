Александрийская Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александрийская Анна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1872 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1872

Дочь: Бородич Лариса Платоновна

Отец ребёнка: Александрийский Платон Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Александрийский Платон Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
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