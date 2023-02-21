Энвальд (Александрийская) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Рождение ребёнка
26.04.1862
Сын: Энвальд Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Энвальд Василий Францевич
Рождение ребёнка
До 1865
Дочь: Кадомцева Ольга Васильева
Отец ребёнка: Энвальд Василий Францевич
Рождение ребёнка
01.01.1868
Сын: Энвальд Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Энвальд Василий Францевич
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1871
Сын: Энвальд Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Энвальд Василий Францевич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Закржевская Александра Васильева
Отец ребёнка: Энвальд Василий Францевич
Рождение ребёнка
После 1880
Дочь: Юлия Васильева
Отец ребёнка: Энвальд Василий Францевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Энвальд N.N.
Отец ребёнка: Энвальд Василий Францевич