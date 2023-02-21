Энвальд (Александрийская) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Энвальд (Александрийская) Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Александрийский Михаил Семенович

Мать: Александрийская Лариса Дмитриевна

Рождение ребёнка
26.04.1862

Сын: Энвальд Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Энвальд Василий Францевич

Рождение ребёнка
До 1865

Дочь: Кадомцева Ольга Васильева

Отец ребёнка: Энвальд Василий Францевич

Рождение ребёнка
01.01.1868

Сын: Энвальд Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Энвальд Василий Францевич

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1871

Сын: Энвальд Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Энвальд Василий Францевич

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Закржевская Александра Васильева

Отец ребёнка: Энвальд Василий Францевич

Рождение ребёнка
После 1880

Дочь: Юлия Васильева

Отец ребёнка: Энвальд Василий Францевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Энвальд N.N.

Отец ребёнка: Энвальд Василий Францевич

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