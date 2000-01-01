Кадомцева (Энвальд) Ольга Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1865
Дата смертиПосле 1915
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865
Отец: Энвальд Василий Францевич
Мать: Энвальд Анна Михайловна
Рождение ребёнка
После 1880
Сын: Кадомцев Василий Владимирович
Отец ребёнка: Кадомцев Владимир Гаврилович
Рождение ребёнка
Между 1880 и 1890
Дочь: Сердитых Нина Владимировна
Отец ребёнка: Кадомцев Владимир Гаврилович
Рождение ребёнка
Между 1892 и 1900
Сын: Кадомцев Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Кадомцев Владимир Гаврилович
Рождение ребёнка
Между 1893 и 1896
Дочь: Кадомцева Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Кадомцев Владимир Гаврилович
Рождение ребёнка
Между 1897 и 1899
Сын: Кадомцев ?
Отец ребёнка: Кадомцев Владимир Гаврилович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1915