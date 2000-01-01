Кадомцева (Энвальд) Ольга Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадомцева (Энвальд) Ольга Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1865

Дата смерти

После 1915

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1865

Отец: Энвальд Василий Францевич

Мать: Энвальд Анна Михайловна

Рождение ребёнка
После 1880

Сын: Кадомцев Василий Владимирович

Отец ребёнка: Кадомцев Владимир Гаврилович

Рождение ребёнка
Между 1880 и 1890

Дочь: Сердитых Нина Владимировна

Отец ребёнка: Кадомцев Владимир Гаврилович

Рождение ребёнка
Между 1892 и 1900

Сын: Кадомцев Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Кадомцев Владимир Гаврилович

Рождение ребёнка
Между 1893 и 1896

Дочь: Кадомцева Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Кадомцев Владимир Гаврилович

Рождение ребёнка
Между 1897 и 1899

Сын: Кадомцев ?

Отец ребёнка: Кадомцев Владимир Гаврилович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1915
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