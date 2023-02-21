Закржевская (Энвальд) Александра Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти?.07.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Энвальд Василий Францевич
Мать: Энвальд Анна Михайловна
Бракосочетание
?.07.1897
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Закржевская Елена Михайловна
Отец ребёнка: Закржевский Михаил Северинович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Закржевская Софья Михайловна
Отец ребёнка: Закржевский Михаил Северинович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.07.1956
Похороны
Неизвестно
Bugrovskoe Cemetery