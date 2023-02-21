Закржевская (Энвальд) Александра Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закржевская (Энвальд) Александра Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

?.07.1956

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Энвальд Василий Францевич

Мать: Энвальд Анна Михайловна

Бракосочетание
?.07.1897

Муж: Закржевский Михаил Северинович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Закржевская Елена Михайловна

Отец ребёнка: Закржевский Михаил Северинович

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Закржевская Софья Михайловна

Отец ребёнка: Закржевский Михаил Северинович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
?.07.1956
Похороны
Неизвестно
Bugrovskoe Cemetery
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