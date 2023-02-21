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Закржевский Михаил Северинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

1904

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.07.1897

Жена: Закржевская Александра Васильева

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Закржевская Елена Михайловна

Мать ребёнка: Закржевская Александра Васильева

Рождение ребёнка
?.10.1899

Дочь: Томашевская Софья Михайловна

Мать ребёнка: Закржевская Александра Васильева

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1904