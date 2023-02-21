Закржевский Михаил Северинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти1904
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.07.1897
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Закржевская Елена Михайловна
Мать ребёнка: Закржевская Александра Васильева
Рождение ребёнка
?.10.1899
Дочь: Томашевская Софья Михайловна
Мать ребёнка: Закржевская Александра Васильева
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1904