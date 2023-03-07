Энвальд Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.01.1868
Дата смерти31.05.1928
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1868
Отец: Энвальд Василий Францевич
Мать: Энвальд Анна Михайловна
Бракосочетание
1897
Жена: Энвальд Нина Карловна
Рождение ребёнка
25.03.1903
Дочь: Ксения Михайловна
Мать ребёнка: Энвальд Нина Карловна
Работа или профессия
Неизвестно
Военнослужащий
Смерть
31.05.1928