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Энвальд Михаил Васильевич

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

01.01.1868

Дата смерти

31.05.1928

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1868

Отец: Энвальд Василий Францевич

Мать: Энвальд Анна Михайловна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
1897

Жена: Энвальд Нина Карловна

Рождение ребёнка
25.03.1903

Дочь: Ксения Михайловна

Мать ребёнка: Энвальд Нина Карловна

Работа или профессия
Неизвестно
Военнослужащий
Смерть
31.05.1928
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