Курочкина (Невоструева) Александра Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина (Невоструева) Александра Никифоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

1810

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Александрийский Михаил Семенович

Отец ребёнка: Курочкин Семён Захарович

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Курочкин Павел Семенович

Отец ребёнка: Курочкин Семён Захарович

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Александра Семеновна

Отец ребёнка: Курочкин Семён Захарович

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Афанасия Семеновна

Отец ребёнка: Курочкин Семён Захарович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1810
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