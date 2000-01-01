Курочкина (Невоструева) Александра Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смерти1810
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Александрийский Михаил Семенович
Отец ребёнка: Курочкин Семён Захарович
Рождение ребёнка
Около 1811
Отец ребёнка: Курочкин Семён Захарович
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Александра Семеновна
Отец ребёнка: Курочкин Семён Захарович
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Афанасия Семеновна
Отец ребёнка: Курочкин Семён Захарович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1810