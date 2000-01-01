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Александрийская (Александрийская) Надежда Михайловна
Александрийская (Александрийская) Надежда Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1842
Пол
Женский
Отец
Александрийский Михаил Семенович
1810 г.р.
Мать
Александрийская Лариса Дмитриевна
Дети
Не указаны
Добавил:
НИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец:
Александрийский Михаил Семенович
Мать:
Александрийская Лариса Дмитриевна
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