Захаров Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1823
Дата смерти1868
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Афанасий Михайлович
Мать ребёнка: Захарова Анисья (Анфиса) Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Захарова Анисья (Анфиса) Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Николай Михайлович
Мать ребёнка: Захарова Анисья (Анфиса) Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Захарова Анисья (Анфиса) Афанасьевна
Работа или профессия
Неизвестно
дьячок с. Верхосвятицкое (1862 г.)
Смерть
1868