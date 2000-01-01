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Захаров Михаил Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

1868

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Курочкин Николай Захарович

Мать: Курочкина Наталья Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Афанасий Михайлович

Мать ребёнка: Захарова Анисья (Анфиса) Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Захарова Анисья (Анфиса) Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Николай Михайлович

Мать ребёнка: Захарова Анисья (Анфиса) Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Иван Михайлович

Мать ребёнка: Захарова Анисья (Анфиса) Афанасьевна

Работа или профессия
Неизвестно
дьячок с. Верхосвятицкое (1862 г.)
Смерть
1868
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