Захарова Анисья (Анфиса) Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Анисья (Анфиса) Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1824

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Афанасий Михайлович

Отец ребёнка: Захаров Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Захаров Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Николай Михайлович

Отец ребёнка: Захаров Михаил Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Иван Михайлович

Отец ребёнка: Захаров Михаил Николаевич

Работа или профессия
Неизвестно
диаконская дочь
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