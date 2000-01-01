Захарова Анисья (Анфиса) Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1824
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Афанасий Михайлович
Отец ребёнка: Захаров Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Захаров Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захаров Николай Михайлович
Отец ребёнка: Захаров Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Захаров Михаил Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
диаконская дочь