Захаров (Курочкин) Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Бракосочетание
04.02.1849 ст.
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.03.1850 ст.
Мать ребёнка: Захарова Александра Ивановна
Укан, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Захарова Александра Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно