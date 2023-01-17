Захаров (Курочкин) Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаров (Курочкин) Иван Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Курочкин Николай Захарович

Мать: Курочкина Наталья Матвеевна

Бракосочетание
04.02.1849 ст.

Жена: Захарова Александра Ивановна

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.03.1850 ст.

Сын: Захаров Василий Иванович

Мать ребёнка: Захарова Александра Ивановна

Укан, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Захарова Александра Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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