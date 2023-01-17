Захарова (Суворова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Суворова) Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1829 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1849 ст.

Муж: Захаров Иван Николаевич

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.03.1850 ст.

Сын: Захаров Василий Иванович

Отец ребёнка: Захаров Иван Николаевич

Укан, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Захаров Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно
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