Захарова (Суворова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1849 ст.
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
13.03.1850 ст.
Отец ребёнка: Захаров Иван Николаевич
Укан, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Захаров Иван Николаевич
Смерть
Неизвестно