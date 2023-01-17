Курочкин Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1832
Дата смерти1907
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1832
Бракосочетание
Около 1854
Жена: Курочкина Анна Петровна
Рождение ребёнка
Около 08.06.1855
Дочь: Алевтина Николаевна
Мать ребёнка: Курочкина Анна Петровна
Рождение ребёнка
Около 04.11.1856
Сын: Курочкин Платон Николаевич
Мать ребёнка: Курочкина Анна Петровна
Рождение ребёнка
20.01.1860
Сын: Курочкин Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Курочкина Анна Петровна
Рождение ребёнка
14.05.1862
Дочь: Анфиса Николаевна
Мать ребёнка: Курочкина Анна Петровна
Ильинское, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.08.1864
Сын: Курочкин Ливерий Николаевич
Мать ребёнка: Курочкина Анна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Курочкина Анна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: Раиса Николаевна
Мать ребёнка: Курочкина Анна Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1907