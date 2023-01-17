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Курочкин Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1832

Дата смерти

1907

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1832

Отец: Курочкин Николай Захарович

Мать: Курочкина Наталья Матвеевна

Бракосочетание
Около 1854

Жена: Курочкина Анна Петровна

Рождение ребёнка
Около 08.06.1855

Дочь: Алевтина Николаевна

Мать ребёнка: Курочкина Анна Петровна

Рождение ребёнка
Около 04.11.1856

Сын: Курочкин Платон Николаевич

Мать ребёнка: Курочкина Анна Петровна

Рождение ребёнка
20.01.1860

Сын: Курочкин Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Курочкина Анна Петровна

Рождение ребёнка
14.05.1862

Дочь: Анфиса Николаевна

Мать ребёнка: Курочкина Анна Петровна

Ильинское, Фаленский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.08.1864

Сын: Курочкин Ливерий Николаевич

Мать ребёнка: Курочкина Анна Петровна

Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Курочкина Анна Петровна

Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Раиса Николаевна

Мать ребёнка: Курочкина Анна Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1907
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