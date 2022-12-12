Курочкин Ливерий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1864
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1864
Рождение ребёнка
1890
Сын: Курочкин Николай Ливериевич
Мать ребёнка: Курочкина Елизавета Михайловна
Люм, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.11.1892
Дочь: Романова Нина Ливерьевна
Мать ребёнка: Курочкина Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1896
Сын: Курочкин Владимир Ливериевич
Мать ребёнка: Курочкина Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1898
Сын: Курочкин Борис Ливериевич
Мать ребёнка: Курочкина Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1902
Мать ребёнка: Курочкина Елизавета Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1909
Сын: Курочкин Михаил Ливериевич
Мать ребёнка: Курочкина Елизавета Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
священник с. Люмское (1890 г.)