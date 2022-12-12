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Курочкин Ливерий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1864

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1864

Отец: Курочкин Николай Николаевич

Мать: Курочкина Анна Петровна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Курочкин Николай Ливериевич

Мать ребёнка: Курочкина Елизавета Михайловна

Люм, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.11.1892

Дочь: Романова Нина Ливерьевна

Мать ребёнка: Курочкина Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Курочкин Владимир Ливериевич

Мать ребёнка: Курочкина Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Курочкин Борис Ливериевич

Мать ребёнка: Курочкина Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Курочкин Петр Ливериевич

Мать ребёнка: Курочкина Елизавета Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1909

Сын: Курочкин Михаил Ливериевич

Мать ребёнка: Курочкина Елизавета Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
священник с. Люмское (1890 г.)
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