Романова (Курочкина) Нина Ливерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1892
Дата смертиОколо 1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1892
Бракосочетание
Около 1916
Рождение ребёнка
Около 1917
Дочь: Варвара Александровна
Отец ребёнка: Романов Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
Около 1925
Рождение ребёнка
Около 1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1958