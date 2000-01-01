Романова (Курочкина) Нина Ливерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Курочкина) Нина Ливерьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1892

Дата смерти

Около 1958

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

Около 1869 г.р.

Муж

1888 г.р.

Дети

Около 1917 г.р.
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Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1892

Отец: Курочкин Ливерий Николаевич

Мать: Курочкина Елизавета Михайловна

Бракосочетание
Около 1916

Муж: Романов Александр Георгиевич

Рождение ребёнка
Около 1917

Дочь: Варвара Александровна

Отец ребёнка: Романов Александр Георгиевич

Рождение ребёнка
Около 1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Александр Георгиевич

Рождение ребёнка
Около 1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Александр Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Александр Георгиевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1958
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